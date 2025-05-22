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Spor, İsrail-Filistin çatışması

7. Etnospor Kültür Festivali'nde hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anılıyor

7. Etnospor Kültür Festivali'nde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar unutulmadı.

Emre Doğan, Ali Osman Kaya  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
7. Etnospor Kültür Festivali'nde hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anılıyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya - AA

İstanbul

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

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25 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak organizasyonda İsrail saldırıları sonucunda yaşamını yitiren Gazzeli çocuklar anılıyor.

Festival alanında kurulan dayanışma obasında Gazzeli çocukların sesini duyurmak amacıyla birçok stant kuruldu.

Bu sene çocukları temsilen oyuncaklar sergilenirken, Gazze'ye destek pankartları açıldı. Filistin haritasını temsilen karpuz görselinin bulunduğu Dayanışma Obası'nda Gazze yararına Filistin temalı yağlı boya resimler sergileniyor ve satışa sunuluyor.

Boykot rehberinin de dağıtıldığı alanda İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren basın mensuplarını hatırlatmak amacıyla kanlı gazeteci yeleği sergileniyor.

Dayanışma Obası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Tülay Gökçimen, ziyaretçilere Filistin'i ve Gazze'yi hatırlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Dayanışma Obası'na ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gökçimen, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerin Dayanışma Obası'na girmeleriyle Gazze'de yaşananları, Gazze'de şehit olan çocukları, kadınları ve onları hatırlatabilecek farklı konseptler uyguladık. Bir Gazze çadırı yaptık. Simülasyon şeklinde içeriye yüksek derecede patlama sesi ve çığlıklar verdik. Oraya giren insanlara, 'Gazze'de insanlar 24 saat bu sesi dinliyor. Bakın siz bir dakika bile dayanamıyorsunuz.' diyoruz. İçeride bir de fotoğraf sergimiz var. Tam ortaya oyuncaklar yerleştirdik. Geçen sene Gazzeli çocukları temsilen ayakkabılar koymuştuk. Bu sene şöyle düşündük. 'Oyuncak koyalım ve Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi, eğer soykırımcı İsrail onları öldürmeseydi, onlar da bu oyuncaklarla oynayabilirdi. Sizin gibi bu festivali gezebilirdi.' demeye çalışıyoruz."

"Çocukların daha güçlü boykot yaptığını görüyoruz"

Çocukların çok duyarlı olduğunu vurgulayan Tülay Gökçimen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sabahtan beri hem çadırlara giren hem bizim yaptığımız temaları gören insanlar, dehşete kapılıyor. 'Bu oyuncakları ne için koydunuz abla.' diye sorduklarında 'Filistinli şehit çocukları temsilen koyduk.' diyoruz ve gerçekten çok üzülüyorlar. Çocukları çadıra sokuyoruz, sesleri duymaya tahammül edemiyorlar. Ben de bunun üzerine onlara 'Sizin Filistin için yapabileceğiniz en güçlü şey, boykottur.' diyorum. Belli bir yaşın altında insanların, daha doğrusu çocukların daha güçlü boykot yaptığını görüyoruz. Büyüklerden daha sağlam ve güçlü. Bunun farkında olduklarını görüyoruz. Büyüklere de sirayet etmesini temenni ediyoruz."

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