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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 755'e yükseldi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte Batı Şeria'nın El Halil, Kalkilya, Nablus, Cenin ve Tubas kentlerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 755'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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