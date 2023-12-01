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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Awad Rjoob, Halime Afra Aksoy  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çarşamba gece ve perşembe sabah saatlerinde düzenlediği baskınlarda 40 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı belirtilerek, bunlardan 260'ının Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'dan bu yana uygulanan "insani ara"da gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal güçlerinin, gözaltılar sırasında geniş çaplı şiddet, darp, gözaltına alınanlara ve ailelerine yönelik tehdidin yanı sıra Filistinlilere ait mülkleri tahrip ettiği ve yıkım gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım'da tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

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