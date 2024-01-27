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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail 113 gündür, ablukası altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
İsrail 113 gündür, ablukası altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan çok sayıda kişi Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ise çoğu çocuk ve kadın 9 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in Refah kentinin El-Cenine Mahallesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 374 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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