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Dünya

İspanyol istihbaratı Katalan siyasetçileri Pegasus sistemiyle dinlediğini kabul etti

İspanya İstihbarat Merkezi (CNI), ayrılıkçı Katalan siyasetçileri, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla dinlediğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 05.05.2022
İspanyol istihbaratı Katalan siyasetçileri Pegasus sistemiyle dinlediğini kabul etti

Madrid

Ülke siyasetinde son iki haftadır gündemde olan bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilerin Pegasus programıyla takibe alınması, tartışılmaya devam ediyor.

İspanya tarihinde CNI'nın ilk kadın müdürü olan Paz Esteban, Pegasus programıyla ilgili iddiaların görüşüldüğü Meclis'teki Devlet Sırları Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, 18 Katalan siyasetçinin cep telefonlarının bu casus yazılım sistemiyle dinlendiğini belirterek, bunun Yüksek Mahkemenin talimatıyla yasal olarak yapıldığını, belgeleriyle birlikte komisyon üyelerine gösterdi.

Komisyondaki görüşmelerle ilgili İspanyol basınına sızan bilgilerde, 2019'da dinlenen Katalan siyasetçiler arasında mevcut durumda Katalonya özerk yönetim başkanı olan Pere Aragones'in de (o dönem Katalonya'da Ekonomi Bakanı ve Başkan Yardımcısıydı) bulunduğu belirtildi.

Dinlenenler listesinde, eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, Omnium ile Katalan Ulusal Asamblesi adlı bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin liderleri, ayrılıkçı siyasi partilerden (Junts, ERC ve CUP) siyasetçiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Katalonya'da özerk hükümetteki koalisyonun en büyük ortağı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin meclis sözcüsü Gabriel Rufian, Esteban'ın, bu açıklamalarıyla dinlemelerin CNI'nın bilgisi dahilinde yapıldığını kabul ettiğini söyledi.

Rufian, "İster yabancı bir ülke yapsın isterse devletin bir kurumu, bu dinlemeler demokrasi açısından korkunçtur. Yaşananlar hükümeti değil demokrasiyi tehlikeye atıyor. Bunlar buzdağının sadece görünen kısmı." diyerek, Savunma Bakanı Margarita Robles ve CNI Başkanı Paz Esteban'ın istifalarını istedi.

Benzer şekilde Bask siyasi partileri ve hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos temsilcileri de durumun çok ciddi olduğunu savunarak, bu olayın siyasi sorumlularının görevlerini bırakmalarını gerektiğini savundu.

Savunma Bakanı Robles ise, "Hükümet, yasayı uyguladığını, mükemmel bir şekilde koordinasyonlu ve birlik içinde hareket ettiğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan ve Savunma Bakanı ile ilgili dinlenme iddiaları gizli soruşturulacak

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının 2021 yılında Pegasus sistemiyle takip altına alındığına ilişkin hükümetin yaptığı suç duyurusunu değerlendiren Ulusal Mahkeme, soruşturmanın gizliliğine karar verdi.

İspanyol ve İngiliz basını, Sanchez'in iki ve Robles'in bir kez dinlenmesinin arkasında Fas'ın olduğunu iddia etmişti.

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