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Dünya

İspanya'nın La Palma Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle en az 4 bin kişi tahliye edildi

İspanya'da yaz mevsiminin ilk büyük orman yangınının çıktığı ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'da 4 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Şenhan Bolelli  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
İspanya'nın La Palma Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle en az 4 bin kişi tahliye edildi Fotoğraf: Andres Gutierrez/AA

Madrid

La Palma Adası'nda 14 Temmuz'da çıkan ve halen kontrol altına alınamayan alevler şimdiye kadar 5 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

Tijarafe ve Puntagorda başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlardan dolayı 13 evin kullanılamaz hale geldiğini açıklayan La Palma Belediyesi ve sivil yardım ekipleri, 4 bin 255 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve geceyi spor salonlarında, yakınlarında ya da otellerde geçirdiğini duyurdu.

Yangın söndürme çalışmalarına karadan 100'ü asker 400'den fazla kişinin katıldığı, havadan da 13 uçağın destek verdiği, bölgedeki ulusal parka sıçramasından endişe edilen yangının henüz kontrol altına alınmadığı bildirildi.

Diğer yandan İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde siyasi partilerin La Palma'da planladıkları seçim mitingleri yangın nedeniyle iptal edildi.

İspanya'da yılın ilk yarısında 15 büyük orman yangını çıkarken, bunun son 10 yılın aynı dönemine oranla neredeyse dört kat daha fazla olduğu belirtilmişti.

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