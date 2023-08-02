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Dünya

İspanya'nın Katalonya bölgesinin bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

İspanya'nın Katalonya bölgesinde, son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle 24 kasabada "acil durum" ilan edildi.

Burak Dağ  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
İspanya'nın Katalonya bölgesinin bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

Ankara

Acil durum kapsamında tarımda kullanılan suyun yüzde 80, endüstriyel su kullanımının ise yüzde 25 kısıtlanacağı; yüzme havuzlarının doldurulmasının yanı sıra bahçe ve parkların sulamasının yasaklanacağı belirtildi.

Katalonya Su Dairesi Direktörü Samuel Reyes, acil durum kapsamında getirilen kısıtlamaların, tarımsal ve endüstriyel su kullanımında uygulanacağını, içme suyunu etkilemeyeceğini söyledi.

Su Dairesinden yapılan açıklamada, Katalonya'daki toplam nüfusu 26 bine ulaşan 24 kasabayı etkileyecek önlemlerin, gelecek hafta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kısıtlamaların getirileceği kasabalarda kişi başına düşen su miktarı günde 230 litreden, 200 litreye düşürülecek.

Katalonya, son iki yıldır İspanya'nın büyük bölümünü etkileyen kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olurken, Ekolojik Geçiş Bakanlığı ülkedeki baraj ve su depolarının doluluk oranı ortalamasının yüzde 42 olduğunu açıklamıştı.

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