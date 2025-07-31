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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya, Gazze’ye 11 bin kişiye yetecek miktarda acil gıda yardımı gönderiyor

İspanya, Gazze Şeridi'ndeki "İsrail kaynaklı kıtlığı" hafifletmek amacıyla acil gıda yardımının yola çıkacağını bildirdi.

Dilara Karataş  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İspanya, Gazze’ye 11 bin kişiye yetecek miktarda acil gıda yardımı gönderiyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıları ve ambargoları nedeniyle açlık krizinin yaşandığı Gazze’ye gıda yardımı sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, 12 tonluk insani yardımın İspanya Hava Kuvvetlerine ait A400 tipi askeri uçakla Zaragoza Hava Üssü’nden Ürdün’e sevk edileceği ve buradan Gazze’ye 24 paraşüt aracılığıyla ulaştırılacağı aktarıldı.

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Yardımın yaklaşık 5 bin 500 gıda kumanyasından oluştuğu ve 11 bin kişiye yetecek miktarda olduğu belirtilen açıklamada, bunun Gazze sınırında bekleyen diğer İspanyol yardımlarına ek olarak gönderildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise açıklamasında, yardım sevkiyatının, "Gazze’de İsrail’in neden olduğu kıtlığı hafifletmeyi" amaçladığını söyledi.

Albares, "Gazze halkının maruz kaldığı bu insan kaynaklı kıtlık insanlık için bir utançtır. Açlıktan her gün ölümler yaşanıyor. 100 bin çocuk ve 40 bin bebek ölüm riskiyle karşı karşıya. İsrail, tüm insani yardımların kesintisiz ve serbest geçişine derhal izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardım ulaştırılabilmesi için ateşkes çağrısı da yapan Albares, yardımların insani ve tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde dağıtılması gerektiğini belirtti.

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