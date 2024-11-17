Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,563.07
ETH/USDT
3,070.10
BTC/USDT
89,461.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı

İspanya'nın başkenti Madrid'de sosyal medyadan yapılan duyurularla düzenlenen barışçıl Filistin'e destek gösterisi, yüzü maskeli İsrail yanlısı biri tarafından provoke edilmeye çalışılsa da amacına ulaşamadı.

Şenhan Bolelli  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Madrid

Sosyal medyadan yapılan çağrılarla Madrid'in merkezindeki ünlü Retiro Park'taki "Şehit Melek Çeşmesi" (Fuente del Angel Caido) önünde toplanan bir grup İspanyol vatandaşı, İsrail'in Filistinli çocukları öldürmesini protesto etmek için eylem yaptı.

"Filistin için yere yat. Çocukların bombalanmasına dur." başlığıyla sadece 5 dakika boyunca yerde sessizce yatarak İsrail'in protesto edilmesinden oluşan eylem, yüzü maskeli İsrailli bir kadın tarafından provoke edildi.

Eylemi, İsrail bayrağı açarak ve siyonist sloganlar atarak provoke etmeye çalışan İsrailli kadın, zaman zaman eylemcilerin üstüne yürüyerek ortamı kızıştırmaya çalışsa da amacını gerçekleştiremedi.

Birbirlerini sürekli "Provokasyona düşmeyin", "Bırakın hiç önem vermeyin" diyerek uyaran İspanyollar, provokasyonlara "Katil İsrail", "Özgür Filistin" sloganları atarak cevap verdi.

Bu arada, parktaki çeşmenin önünden bazı İsrail vatandaşlarının da eylemcileri provoke etmeye çalıştığı ancak aynı karşılığı bulduğu görüldü.

Kısa süren eylem sonrasında AA muhabirine açıklama yapan İspanyol vatandaşı Delfin Rodriguez "İsrail'in Filistin'deki soykırımının mağdurlarına karşı İspanya'da özel bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Çocukların, kadınların, yaşlıların, hastanelerin bombalanmasına karşı olmanın dünyanın hiçbir yerinde ulusal kimliği olamaz. Bu kadar fazla insanın öldürüldüğü görmek ve bunun görünmez olmaya başlaması bizi endişelendiriyor." dedi.

İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana geçen 1 yılda on binlerce insanın öldürülmesinin ve her gün öldürülmeye devam edilmesinin günlük güncel haber akışından dolayı unutulduğunu belirten Rodriguez, bugün bir bomba altında olan insanların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı
Mersin'de yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları kafe ve 2 araca hasar verdi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti

Benzer haberler

İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı

İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı

İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü

Valensiya'da selde evini kaybeden 500'den fazla aileye kalacak yer aranıyor

İspanya'da bu kez Malaga'yı vuran şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

İspanya'da bu kez Malaga'yı vuran şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor
İspanya'nın 8 özerk bölgesinde şiddetli yağış alarmı verildi

İspanya'nın 8 özerk bölgesinde şiddetli yağış alarmı verildi
Şiddetli yağışlar İspanya'ya zarar vermeye devam ediyor

Şiddetli yağışlar İspanya'ya zarar vermeye devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet