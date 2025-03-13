Dolar
36.61
Euro
39.84
Altın
2,979.99
ETH/USDT
1,827.40
BTC/USDT
80,165.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü. - VTR -
logo
Dünya

İspanya'da şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu

İspanya'yı son iki haftadır etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok yerleşim yerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Şenhan Bolelli  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İspanya'da şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Burak Akbulut - AA

Madrid

Aralıksız devam eden yağışlardan en çok etkilenen İspanya'nın ortasındaki Madrid, Kastilya ve La Mancha ile güneyindeki Endülüs bölgelerinde su taşkınından dolayı kırmızı alarm ilan edildi.

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumundan yapılan açıklamalarda, Kastilya ve La Mancha'ya bağlı olan Toledo'nun Escalona ve Talvera de la Reina ilçelerinde 60, güneydeki Cadiz kentinin Jerez de la Frontera ilçesinde ise 200 kadar kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Ayrıca, 20 kadar yolun trafiğe kapatıldığı Jerez de la Frontera'da iki okulda eğitime ara verildi.

Yetkililer, ülkenin orta bölgelerinden geçen Henares, Jarama, Alberche ve güneydeki Guadalete nehirlerinde su seviyesinin yükselmesinden dolayı çok sayıda tarım arazisi ve evin zarar gördüğünü duyurdu.

Madrid özerk yönetimi Acil Durum Merkezi de bölgesinde bulunan barajlardaki su seviyelerinin son 5 yılın en üst seviyesine çıktığını, alarm durumunda olduklarını açıkladı.

İspanya'da 29 Ekim'de yaşanan ve özellikle Valensiya bölgesini vuran şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 232 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
Bakan Yerlikaya: Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor
İki şehir aynı sofrada buluştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BMGK'de tüm ülkelerin sözünün geçmesi gerektiğini belirtti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ermenistan ve Türkiye'nin diplomatik temsilcileri sürekli doğrudan temas halindeler

Benzer haberler

İspanya'da şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu

İspanya'da şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu

İspanya'da Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu

At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları İstanbul'da gençlerle buluştu

İspanyol hacı adaylarının at sırtında hac yolcuğu, gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştiriyor

İspanyol hacı adaylarının at sırtında hac yolcuğu, gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştiriyor
İspanya'nın doğu ve güneybatı bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı

İspanya'nın doğu ve güneybatı bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne'den dualarla uğurlandı

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne'den dualarla uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet