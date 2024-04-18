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Dünya

İspanya'da Podemos partisi liderinden, İran'a yaptırım planlayan AB'ye "ikiyüzlülük" eleştirisi

İspanya'da muhalefetteki aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, İsrail'e saldırısı dolayısıyla İran'a yeni yaptırımlar yapmaya yönelik kararlar alacak Avrupa Birliği'ni (AB) ikiyüzlülük yapmakla eleştirdi.

Şenhan Bolelli  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
İspanya'da Podemos partisi liderinden, İran'a yaptırım planlayan AB'ye "ikiyüzlülük" eleştirisi

Madrid

Belarra, X hesabından, "AB, İsrail'e saldırılarından dolayı İran'a yaptırımlar uygulayacak. Aynı AB, 30 binden fazla masum kurbanın ardından bile Netanyahu'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulayamadı. Avrupa ikiyüzlülükle böyle öldürüyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'da, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail hükümetini en fazla eleştiren siyasi parti olan Podemos'un lideri Belarra, geçen hafta Meclis'te yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sivil yardım kuruluşu World Central Kitchen'da görevli 7 çalışanın öldürülmesi olayını hatırlatmıştı.

Belarra, şunları kaydetmişti:

"Çoğumuzun 6 aydır gördüklerini görmeleri ve insanların gözlerini açmaya başlaması için Avusturya veya Britanya pasaportlu olan insanların öldürülmesi oldukça üzücü ve son derece ırkçı bir durum. 6 aydır sivil halkın üzerine bomba atıyorlar. 6 aydır kız ve erkek çocukları açlıktan ölüme terk ediyorlar. Ve her şeyi gördüğümüzü sanmışken bir de bakıyoruz ki İsrail tüm kırmızı çizgileri çiğneyip, insanlık dehşetinde birincilik pozisyonu için Nazizm ile yarışıyor."


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