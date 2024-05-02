Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandı
EGO Genel Müdürlüğü, dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandığını bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, dün yaşanan yoğun sağanak ve su baskınları nedeniyle Ankara Metrosu'nun bazı bölümlerinde hizmet aksamaları meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda su tahliye işlemleri tamamlanmış ve istasyonlara enerji sağlanmıştır. Metro hizmetimiz seferlerine başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.