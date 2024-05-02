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Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandı

EGO Genel Müdürlüğü, dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, dün yaşanan yoğun sağanak ve su baskınları nedeniyle Ankara Metrosu'nun bazı bölümlerinde hizmet aksamaları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda su tahliye işlemleri tamamlanmış ve istasyonlara enerji sağlanmıştır. Metro hizmetimiz seferlerine başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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