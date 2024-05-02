Dolar
32.36
Euro
34.69
Altın
2,289.72
ETH/USDT
2,977.00
BTC/USDT
58,520.00
BIST 100
10,159.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulü için AK Parti Genel Merkezi'nde geldi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Valencia Üniversitesinde bir grup öğrenci Filistin'e destek için kampüste sabahlıyor

İspanya'nın doğusundaki Valencia Üniversitesinde bir grup öğrenci, Filistin ile dayanışma için 4 gündür kamp kurduğu Felsefe Fakültesinin kampüsünde sabahlıyor.

Şenhan Bolelli  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Valencia Üniversitesinde bir grup öğrenci Filistin'e destek için kampüste sabahlıyor Fotoğraf: Loyola Perez De Villegas Muniz/AA

Madrid

"İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve 'apartheid'e hayır" sloganıyla Valencia Üniversitesi Felsefe Fakültesinde süresiz eylem başlatan üniversite öğrencilerinin girişimi gün geçtikçe daha yüksek katılımla devam ediyor.

Son 3 gecedir fakülte kampüsünde kurdukları çadırlarda sabahlayan ve 4. gününe giren eyleme katılan öğrencilere, bazı üniversite çalışanları ve profesörler de destek veriyor.

İspanyol basınına demeç veren eylemin organizatörlerinden ve Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olan Jorge Ramos Tolosa, "Bu girişim, yalnızca desteklediği barışçıl amaç açısından değil, aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışma içinde ve İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı yapılan, öğrencilerin kamp kurarak sabahladığı ilk İspanyol üniversitesi olması açısından da tarihi bir öneme sahip." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki dehşetin ortasında bir umut, mücadele ve dayanışma ışığı var. Bu bir sevgi politikası." diyen Ramos, barışçıl eylemin sosyal medyadan da çok sayıda destek aldığını vurguladı.

Valencia Üniversitesindeki öğrenciler, Filistin'e destek eylemlerinin İspanya'daki diğer üniversitelerde de başlatılması çağrısında bulunuyor.

Benzer eylemlerin, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerdeki bazı üniversitelerde de yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzalandı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: 2024'ün başından beri 1 milyona yakın konsolosluk işlemi gerçekleştirildi

Benzer haberler

Valencia Üniversitesinde bir grup öğrenci Filistin'e destek için kampüste sabahlıyor

Valencia Üniversitesinde bir grup öğrenci Filistin'e destek için kampüste sabahlıyor

Borrell, bazı AB ülkelerinin mayısta Filistin devletini resmen tanımasını bekliyor

Eski teknik direktör Del Bosque, İspanya Futbol Federasyonunu denetlemek için atandı

Almanya, İspanya ve İtalya, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığını savundu

Almanya, İspanya ve İtalya, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığını savundu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı
İspanyol sanatçılar ve aydınlar Filistin'e destek için bir araya geldi

İspanyol sanatçılar ve aydınlar Filistin'e destek için bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet