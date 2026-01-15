Dolar
İspanya uluslararası barış ve güvenlik için "küresel çok taraflılık ittifakı" önerdi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, uluslararası işbirliğini, barışı, güvenliği ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümünü savunmak amacıyla küresel çok taraflılık ittifakı kurulmasını önerdi.

Şenhan Bolelli  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
İspanya uluslararası barış ve güvenlik için "küresel çok taraflılık ittifakı" önerdi

Madrid

Albares, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu Venezuela ve ABD'nin kontrol altına almaya çalıştığı Grönland'da yaşanan gelişmeleri İspanya Meclisinde değerlendirdi.

Barış değerlerine ve uluslararası oyunun kurallarına yönelik riskler bulunduğunu ifade eden Albares, bunun Ukrayna, Gazze, Venezuela, İran ve Grönland'da uygulanan baskılarda görüldüğünü kaydetti.

Dünya gündeminde yaşananların birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Albares, "Kendi istikrarımıza saldırılıyor. Ya demokrasiyi savunacağız ya da kuralsız güç kullanımını savunacağız. Dış politikamız, toplumumuzun en iyi değerlerinin bir ifadesidir. İspanya'nın dış politikasının görevi, demokrasiyi, çok taraflılığı, uluslararası hukuku, toplumumuzun ve Avrupa Birliği'nin değerlerini savunmaktır." diye konuştu.

Albares, ABD'ye hiçbir şekilde atıfta bulunmadan, uluslararası işbirliğini ve çatışmaların barışçıl çözümünü, uluslararası barış ve güvenliği savunmak için küresel çok taraflılık ittifakı kurulmasını savunduklarını söyledi.

"Adaletsizliğe, keyfiliğe ve şiddete boyun eğmeyeceğiz." diyen İspanya Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın kendi gücünün değerini tanıması gerektiğini vurguladı.

Albares, "Avrupa'nın kendi hakkıyla demokrasi, sosyal adalet, çok taraflılık ve barış değerleri için küresel bir referans haline gelmesinin zamanı geldi." dedi.

