İspanya, AB'nin ABD'ye "sert yanıt" vermemesini eleştirdi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezuela'ya askeri müdahale yapan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyan ABD'ye karşı "sert bir yanıt" vermediği için Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Şenhan Bolelli  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Madrid

İspanya'nın Cadena Ser radyosuna konuşan Albares, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını ve Maduro'yu alıkoymasını "uluslararası hukuka açıkça aykırı bir eylem" olarak tanımladı.

"Bu, gelecek için çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Güçlünün kanununa, orman kanununa boyun eğmeyeceğiz." diyen İspanya Dışişleri Bakanı, "Güç kullanımı istikrar değil, kaos getirir. AB'den daha sert bir açıklama beklerdim." ifadelerini kullandı.

Güç kullanımı yoluyla hükümet değişikliklerinin istikrar getirmediğini, aksine kaosa yol açma eğiliminde olduğunu savunan Albares, "Barış ve demokrasi her zaman egemenliğe saygıya dayanır." dedi.

Albares, Dışişleri Bakanı olarak Venezuela'da yaşananları değerlendirirken "temkinli" olması gerektiğinin altını çizerek, Venezuela'daki saldırıyı kınadığı için olası bir ABD tepkisine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Ne korkuyorum ne de bir şey bekliyorum. İspanya egemen bir ülkedir ve kararlarını egemen bir şekilde alır. Ve elbette, İspanyol hükümetinin uluslararası hukuku, devletlerin egemen eşitliğini, anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunduğunu söylemesinin kimseyi şaşırtmayacağını umuyorum."

İspanya hükümetinin Venezuela ile ilgili tavrının çok net olduğunu kaydeden Albares, "resmi kayıtlara hiçbir zaman erişemedikleri için bu ülkede 2024 yılındaki seçimlerin sonuçlarını tanımadıklarını" hatırlattı.

Albares, Venezuela'da Delcy Rodriguez'in geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilmesine dair de "Delcy Rodriguez'in kabinesiyle konuşmaktan yanayım. Ama Venezuela'nın istikrara kavuşmasını ve barışçıl bir geleceğe doğru ilerlemesini sağlayacak bir yakınlaşmayı teşvik etmek için aynı zamanda Venezuela muhalefetiyle görüşmeye devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

