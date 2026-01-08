Dolar
43.06
Euro
50.40
Altın
4,418.97
ETH/USDT
3,121.00
BTC/USDT
90,394.00
BIST 100
12,028.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, ölenlerin sayısının 100'e çıktığını bildirdi.

Sinan Doğan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi Fotoğraf: Boris Vergara/AA

Bogota

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Cabello, ABD'nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu ifade etti.

ABD'nin son derece güçlü bombaları nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin yaşamını yitirdiğini söyleyen Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

​​​​​​​ABD müdahalesinde ölen Kübalılara da değinen Cabello, "Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'da bulunan Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile bir araya geldi
Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

BM raportörleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tavrını şiddetle kınadı

Beyaz Saray: Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahibiz

ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela petrolünü "süresiz" satacaklarını söyledi

ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela petrolünü "süresiz" satacaklarını söyledi
Çin, ABD’nin hedefindeki Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi

Çin, ABD’nin hedefindeki Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi

Pandora'nın kutusu açıldı: ABD'nin Venezuela müdahalesi ve güç savaşları

Pandora'nın kutusu açıldı: ABD'nin Venezuela müdahalesi ve güç savaşları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet