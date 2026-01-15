Dolar
Dünya

Türkiye, Mısır ve Katar'ın Gazze'deki çabaları uluslararası alanda takdir topluyor

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili çabalarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabaları uluslararası alanda takdir topluyor.

Şenhan Bolelli, Şeyma Yiğit  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Türkiye, Mısır ve Katar’ın Gazze’deki çabaları uluslararası alanda takdir topluyor

Madrid/Ankara

İspanya

İspanya, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili çabalarından dolayı Türkiye, Katar ve Mısır'ı takdir ettiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılı yazılı açıklamada, "İspanya, Gazze'de barış için uluslararası çabalara olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir ve arabulucu ülkeler Türkiye, Katar, ve Mısır'ın, iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin New York Deklarasyonu ile birlikte adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu olan barış planının uygulanmasını ilerletme konusundaki kararlılıklarını takdir etmektedir." denildi.

Açıklamada, Gazze'yi idare edecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasının "barış planının ikinci aşamasının tam olarak uygulanmasına yönelik olumlu bir gelişme olduğu ve istikrara katkıda bulunacağı" belirtildi.

Hükümetin, "komitenin Gazze'deki insani felaketin hafifletilmesini kolaylaştıracak ileriye dönük bir adım olacağına inandığı" dile getirilen açıklamada, "İspanya hükümeti, barış yolundaki tek ortağımız olan Filistin Ulusal Yönetimi'ne olan güçlü desteğini yeniden teyit etmekte ve bu geçiş aşamasındaki temel ve vazgeçilmez rolünü yinelemektedir." ifadeleri yer aldı.

Fransa

Fransa, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD’nin Gazze’deki çabalarını memnuniyetle karşılıyor

Fransa, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD’nin Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçişi mümkün kılan çabalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze’de ateşkesin ilan edilmesinden 100 gün sonra ikinci aşamaya geçildiği ve bu süreçte önemli insani ihtiyaçların büyük ölçüde karşılanmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararına uygun olarak Gazze’de ateşkesi kalıcı barışa çevirecek ikinci aşamaya geçilmesinin memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD’nin bu "belirleyici adımı mümkün kılan çabalarından" dolayı da memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "tüm paydaşlar ikinci aşamanın taahhütlerine tam olarak uymaya ve sürecin yürütülmesini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmaya" çağrıldı.

Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasının, "barış planının uygulanmasının ve yeni aşamanın Filistinliler tarafından sahiplenilmesinin ilk adımı" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu komitenin uluslararası toplumun desteği ile acilen toplanması ve Filistinlilerin acil ihtiyaçlarını en kısa sürede ele almaya başlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, komitenin kurulmasının Hamas’ın silahsızlandırılmasına ve reform sürecini tamamlamış bir Filistin Otoritesinin Gazze’de yönetime gelmesine zemin hazırlaması gerektiği ifade edildi.

