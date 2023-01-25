Dolar
18.81
Euro
20.51
Altın
1,930.54
ETH/USDT
1,543.00
BTC/USDT
22,554.00
BIST 100
5,297.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan için Yozgat'ın Çekerek ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İspanya, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya tank göndermeye hazır

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya Leopard tankı göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Şenhan Bolelli   | 25.01.2023
İspanya, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya tank göndermeye hazır

Madrid

Robles, İspanyol haber ajansı EFE'ye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya askeri nitelikli her türlü malzemeyi gönderdiğini vurgulayan Robles, askeri malzemelerin gönderilmesinde koordinasyonun esas olduğunu, bunun tanklar için de geçerli olacağını kaydetti.

Savunma Bakanı, "İspanya, koordinasyonlu bir şekilde Leopard tanklarının sevkiyatı ve eğitimi ile ilgili gerekli her şeyi müttefiklerimizle halletmeye isteklidir." dedi.

Robles, hükümet olarak müttefik ülkelerle oluşturulan koordinasyon grubuyla temasa geçeceklerini aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise dün Mecliste yaptığı konuşmada, "İspanya'nın Ukrayna'ya tank gönderebileceğini ancak bunun müttefik ülkelerle koordineli olması gerektiğini, Almanya'nın kararını ve ABD'nin tutumunu net bir şekilde görmek istediklerini" söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim'e düşman olmak, insanlığa düşman olmaktır
Bakan Karaismailoğlu: Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz
Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ay ile Sözleşmeli Er Arslan son yolculuklarına uğurlandı
Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti

Benzer haberler

İspanya, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya tank göndermeye hazır

İspanya, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya tank göndermeye hazır

İspanya'da sağlık ve adalet çalışanlarının süresiz grevleri gündelik yaşamı felç ediyor

Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı, İspanya'da şampiyon oldu

İspanya'da aşırı sağ, sol koalisyon hükümetine karşı gösteri yaptı

İspanya'da aşırı sağ, sol koalisyon hükümetine karşı gösteri yaptı
İspanya’daki festivalde 30 ton turp, kötülükleri kovmak için zırhlı kostüm giyen kişiye fırlatıldı

İspanya’daki festivalde 30 ton turp, kötülükleri kovmak için zırhlı kostüm giyen kişiye fırlatıldı
İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Akçapar'a "en iyi büyükelçi" ödülü verildi

İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Akçapar'a "en iyi büyükelçi" ödülü verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet