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Dünya

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri İsrail'e saldırı çağrısı yaptı

Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in kontrol noktalarına saldırı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 07.02.2020
İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri İsrail'e saldırı çağrısı yaptı

İstanbul

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yayımladığı mesajlarında, "Halkımızın direnişçilerine silahlarını alıp, siyonistlerin kontrol noktalarına ve yerleşimci sürülerinin yollarına saldırı düzenlemesi çağrısı yapıyoruz. İmkanlar elverdikçe kapsamlı ve direk çatışma halinde olmaları ve mücadele ve özgürlük yolunda yürümeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Ebu Hamza, şunları kaydetti:

"Kudüs ve Batı Şeria'daki kahramanca yapılan operasyonlar, halkımızın Yüzyılın Anlaşması'na ve kutsal mekanların yahudileştirilmesine karşı olduğunun kan ve silahla vurguladığı bir cevabıdır. Filistin halkının öfkesinin sonuçlarını çok iyi bilen düşmanı uyarıyoruz. Halkımız düşmanın altındaki toprağı onları yakan ateşe dönüştürecektir."

"Batı Şeria intifada" etiketiyle yapılan paylaşımda ise "Halkımıza mesajımız demir yumrukla vurun, bütün gücümüzle yayınınızdayız." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin sözde barış planı bölgede gerginliği tırmandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını 28 Ocak'ta açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

İsrail askerleri dün Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD'nin sözde barış planını protesto eden 17 yaşındaki Filistinli bir genci şehit etmişti. Bu sabah da yine Batı Şeria'nın Cenin kentinde biri polis 2 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edilmişti.

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında ise bir araçtan açılan ateş sonucu 1 İsrail askeri hafif şekilde yaralanmıştı.

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