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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İzmir'deki deprem için taziye mesajı

İİT, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Mahmut Geldi   | 30.10.2020
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İzmir'deki deprem için taziye mesajı

Beyrut

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İzmir'de 6,6 şiddetinde meydana gelen deprem için taziye mesajı yayınladı.

İİT'nin internet sitesinde yayınlanan taziye mesajında, İİT Genel Sekreterliği'nin, Türkiye'nin batı kesimindeki Ege denizinde meydana gelen deprem sonucu İzmir'de çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından dolayı üzüntü duyduğu belirtildi.

Mesajda, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.


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