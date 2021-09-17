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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Mustafa M. M. Haboush, Mehmet Nuri Uçar   | 17.09.2021
İslam İşbirliği Teşkilatı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Gazze

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet edenlere yönelik mükerrer saldırıları kınandı.

Bu eylemlerin, işgalci güç İsrail'in, Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoyu değiştirme girişimleri çerçevesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bunun uluslararası hukuku, Cenevre Sözleşmelerini ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmek anlamına geldiği aktarıldı.

Bu sistematik saldırıların tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplumu bu ihlallere son verilmesi için sorumluluklarını üstlenmeye ve iki devletli çözüme dayalı başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vizyonuna dayalı barışı sağlamak için siyasi bir yolu başlatma çağrısında bulunuldu.

İbrani takvimine göre 15 Eylül akşamı başlayan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü) ve ardından bir hafta sürecek Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, 369 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

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