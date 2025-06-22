İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD'nin İran'a saldırısından derin endişe duyulduğunu bildirdi
İİT'den yapılan açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla ilgili gelişmelerden "derin endişe" duyulduğu saldırıların bölgesel güvenlik barış ve istikrarı tehdit etmeye neden olabilecek tehlikeli bir tırmanış olduğu ifade edildi.
Ankara
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğinin X sosyal medya hesabından, ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin paylaşım yapıldı.
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Paylaşımda, İİT'nin, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla ilgili son gelişmelerden "derin endişe" duyduğu, saldırıların, gerilimin tırmanmasına ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrarı tehdit etmeye neden olabilecek tehlikeli bir tırmanış niteliğinde olduğu ifade edildi.
İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlalini kınayan 13 Haziran 2025 tarihli bildiriye atıfta bulunulan paylaşımda, gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısı yapıldı.
Paylaşımda ayrıca, diyalog yoluyla müzakerelere ve barışçıl yollara geri dönülmesi talep edildi.
"İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu" yayımlandı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun ardından, ortak "İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu" yayımlandı.
İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı bildiride, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.
Bildiride, uluslararası topluma, saldırganlığı durdurmak ve İsrail'i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için "caydırıcı önlemler" alınması çağrısında bulunuldu.
Ayrıca bildiride, gerginliği azaltma çabalarını desteklemek, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl çözüm sağlamak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temas kurmakla görevli, "Bakanlar Temas Grubu" kurulmasına karar verildiği kaydedildi.
İsrail saldırılarının durdurulmasının acil gerekliliği vurgulanan bildiride, bölgedeki insani, ekonomik ve çevresel durumu tehdit eden söz konusu tehlikeli tırmanışa ilişkin büyük endişelere dikkat çekildi.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.