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Dünya

İşgal altındaki Kudüs'te, 2021'de 15 kişi şehit edilirken 2 bin 488 kişi tutuklandı

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneğinin 2021 Kudüs Raporuna göre, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te 15 kişi şehit edilirken 2 bin 488 kişi tutuklandı.

Mücahit Türetken   | 09.01.2022
İşgal altındaki Kudüs'te, 2021'de 15 kişi şehit edilirken 2 bin 488 kişi tutuklandı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, derneğin 2021 yılı Kudüs Raporu'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan insan hakları ihlallerine ve bölgedeki yardım çalışmalarına değindi.

Yenihayat, Kovid-19 salgınına karşın İsrail’in haksız ve hukuksuz uygulamalarının devam ettiğini belirterek, geçen yıl Kudüs’te 15 kişinin şehit edildiğini, 2 bin 488 kişinin tutuklandığını, 38 bin 150 İsrailli Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini, 495 kişinin ise Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığını, 280 Kudüslü ailenin evinin ve çok sayıda iş yerinin yıkıldığını bildirdi.

İsrail'in 2022’de de Kudüs’teki çeşitli mahallelerde yüzlerce ev için yıkım kararı çıkarttığını ve şehri Yahudileştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yenihayat, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail güçleri evlerini yıktığı Kudüslü bina sakinlerine 4 milyon dolar ceza kesti. Evlerin kolaylıkla yıkıldığı Kudüs'te evi için ruhsat almak isteyen bir Filistin'in 30 bin dolardan fazla bir ödeme yapması gerekiyor. İşgal devletinin Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmaları da tüm hızıyla devam etti. Kudüs'te 210 bin işgalci yerleşimci için 15 yeni yerleşim alanı inşa etti. Yine 43 bin Yahudi için başka bir yerleşim birimi inşa edildi. Kudüs'ün doğusundaki Kalendiya bölgesinde yer alan eski Uluslararası Kudüs Havalimanı'nın bulunduğu alana Yahudi yerleşimciler için 11 bin yeni konut inşa projesi de onaylandı. İsrail'in bu yayılmacı politikası sonucu Kudüs'ün doğusundaki arazilerin yalnızca yüzde 13'ünde Filistinlilere ait binalar bulunuyor."

Kudüs halkına yapılan yardımlar

Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi ve kutsal bir mekan olduğunu ifade eden Yenihayat, Türk halkının da Kudüs için duyarlılığını ve desteğini eksik etmediğini belirtti.

2021 yılında Türk halkının desteğiyle Kudüs’te yaptıkları çalışmalara da değinen Yenihayat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Kudüs’te 7 bin 700 kişiye iftar paketi, 500 kişiye sahur paketi, 666 kişiye fitre yardımı, 1925 kişiye gıda kumanyası, 2100 kişiye sıcak yemek, 1250 aileye kurban eti, 300 çocuğa kış kıyafeti, oyuncak, 300 öğrenciye okul kıyafeti, 501 çocuğa bayram harçlığı, 605 kişiye bayramlık kıyafet, 80 kişiye nakdi yardım, 150 kişiye sağlık paketi, 275 kişiye soba dağıtımı gerçekleştirdik. Yapılan toplam yardım miktarı 4 milyon 570 bin 228 Türk lirasıdır. 10 yıldır Kudüs halkının ve Kudüs'ün hizmetinde olan Burak Derneği halkımızın teveccühüyle kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir."

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