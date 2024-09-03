İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 685 Filistinli öldü
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.
İstanbul/Ramallah
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim’den beri işgal atındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinlinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölenler arasında 7 çocuğun bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 700 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.
İsrail ordusu, Batı Şeria’da ikisi çocuk, 3 Filistinliyi yaraladı
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kızılay ekipleri, İsrail ordusunun, El Halil kentinin Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında bacaklarından gerçek mermiyle yaralanan 7 ve 22 yaşındaki 2 Filistinliyi hastaneye nakletti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA da Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin ayağından gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.