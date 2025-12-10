Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNRWA: İnsan hakları Filistinli mültecileri de kapsıyor, eşit şekilde uygulanmalı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), insan haklarının Filistinli mültecileri de kapsadığını; ayrıcalıklı ve kısıtlı bir şekilde uygulanamayacağını belirtti.

Yakoota Al Ahmad, Safiye Karabacak, Halime Afra Aksoy  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
UNRWA: İnsan hakları Filistinli mültecileri de kapsıyor, eşit şekilde uygulanmalı

İstanbul

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dünya İnsan Hakları Günü'nde, insan haklarının ayrıcalıklı ve seçici şekilde uygulanamayacağını, hiçbir grubun bu haklardan mahrum bırakılamayacağını bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan haklarının, Filistinli mültecileri de kapsadığı vurgulanan açıklamada, uygulamada istisnaların yapılması durumunda İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ilkelerinin ve uluslararası hukuk hükümlerinin tehlikeye gireceği konusunda uyarıda bulunuldu.

İnsan haklarına hiçbir istisna tanınmaksızın saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

