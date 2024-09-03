İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria artık "ikinci en önemli cephe" oldu
İsrail'in son dönemde baskı ve şiddetini artırdığı işgal altındaki Batı Şeria'yı, "Gazze Şeridi'nden sonra ikinci en önemli cephe ve bir savaş alanı" olarak sınıflandırdığı belirtildi.
Kudüs
Israel HaYom gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'da son dönemde İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artmasının ardından, İsrailli üst düzey yetkililerin, 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye saldırılarından bugüne, "ikincil saha" olarak nitelendirdiği Batı Şeria'ya yaklaşımında büyük bir değişim yaşandı.
İsrail ordusunun, artık Batı Şeria'ya, Gazze'den sonra doğrudan "ikinci en önemli cephe ve bir savaş alanı" olarak gören yeni bir yaklaşıma göre, faaliyet gösterdiği aktarıldı.
Bu yaklaşımın hala başlangıç aşamasında olduğu sahadaki temel değişikliklerin zaman almasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca çok yakında İsrail ordusunun Batı Şeria'da "bir dizi saldırı gerçekleştirmesinin" beklendiği değerlendirildi.
Haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli yetkililerin "(28 Ağustos'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden) Cenin saldırısının yalnızca başlangıç olduğu" yönündeki ifadesine yer verildi.
İsrail'in 28 Ağustos'ta Batı Şeria'nı kuzeyindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, kapsamlı saldırıları başlattığını hatırlatan yetkililer, şu anda Cenin Mülteci Kampı'nda ve Tulkerim'de iki taburu konuşlandırılmış durumda ve "operasyonun öngörülebilir gelecekte" devam edeceğine işaret etti.
Yetkililer ayrıca İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarından Gush Etzion ve Terkumya beldesindeki saldırılar ve ayrıca Ateret'te "boşa çıkarılan" saldırının İsrail'in Batı Şeria'da kapsamlı önlemler almasını gerektirdiğini savundu.
Haberde, "Batı Şeria sadece 48 saat içinde barut fıçısından patlamanın eşiğindeki bir bölgeye dönüştü" ifadelerine yer verildi.
Habere göre, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, güvenlik kabinesini, Batı Şeria'da "savaş hali" ilan etmek de dahil "acil durum tedbirleri" uygulamaya çağırdı.
İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.
Tubas kentine bağlı El-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan da çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 7. gününde devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.