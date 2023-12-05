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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi, Filistin bayrağının göndere çekilmesini kabul etti

İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

Zeynep Katre Oran  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi, Filistin bayrağının göndere çekilmesini kabul etti

Ankara

Irish Independent gazetesinin haberine göre, dün akşam, kasımın başında meclise sunulup kabul edilmeyen Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önerge, yapılan oylama sonucu meclisten geçti.

Bağımsız Dublin Belediye Meclisi Üyesi Cieran Perry, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurarak, Gazze halkıyla dayanışma için Filistin bayrağının 7 gün boyunca belediye binasında göndere çekileceğini belirtti.

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