Dolar
28.87
Euro
31.58
Altın
2,000.57
ETH/USDT
2,103.60
BTC/USDT
37,825.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İrlanda'da dünkü bıçaklı saldırı sonrası yaşanan şiddet olaylarında 34 kişi gözaltına alındı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de dün bir okulun önündeki bıçaklı saldırı sonrası meydana gelen protesto ve şiddet olaylarına karışan 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zuhal Demirci  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
İrlanda'da dünkü bıçaklı saldırı sonrası yaşanan şiddet olaylarında 34 kişi gözaltına alındı

Londra

İrlanda polisi, dün 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası şehir merkezinde toplanan protestocuların neden olduğu şiddet olaylarının ardından 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İrlanda Polis Şefi Drew Harris, şiddet olaylarından aşırı sağcı ideolojiyle hareket eden çılgın, holigan bir grubu sorumlu tuttu.

Protestocuların, söz konusu saldırıyı göçmen bir erkeğin yaptığı iddialarına karşın, BBC'ye bilgi veren kaynaklar, şüpheli kişinin 20 yıldır ülkede yaşayan 40'lı yaşlarının sonlarında bir İrlanda vatandaşı olduğunu belirtti.

İrlanda Başbakanı: "Ülkeye utanç getirdiler"

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, yaptığı açıklamada, dünkü şiddet olaylarına yaklaşık 500 kişinin karıştığını belirtti.

Varadkar, Dublin'in merkezinde arabaları yakan ve dükkanları yağmalayanların "İrlanda'ya utanç getirdiğini" dile getirerek, olaya karışanları adalete teslim etmek için haftalar içinde yeni yasalar çıkarılacağı sözünü verdi.

Bıçaklama olayının ardından toplanan protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de dün şehir merkezindeki bir okulun önünde meydana gelen bıçaklama olayında 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İrlanda polisi, saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Olaydan birkaç saat sonra saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan protestocular ile İrlanda polisi arasında gerginlik çıkmıştı.

Bıçaklı saldırıdan göçmen bir erkeği sorumlu tutunan göstericiler, polisle çatışmış, 11 polis aracına da zarar vermişti. Bölgedeki çok sayıda mağazaya da zarar veren protestocular, bazılarını da yağmalamıştı.

Üç saatten fazla süren şiddet olaylarında 3 otobüs ve bir tramvay da tahrip edilmiş ve çok sayıda polis memuru yaralanmıştı.

Polis, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının kontrol altına alındığını ve ortalığın sakinleştiğini açıklamıştı.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin açıklamasında, "Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Uluslararası Dayanıklılığın İnşası" paneli düzenlendi
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Dijital Çağda Kamu İletişimi" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak

Benzer haberler

İrlanda'da dünkü bıçaklı saldırı sonrası yaşanan şiddet olaylarında 34 kişi gözaltına alındı

İrlanda'da dünkü bıçaklı saldırı sonrası yaşanan şiddet olaylarında 34 kişi gözaltına alındı

Kadın öğretmenlerin elinin değdiği köy okulunun içi de dışı da güzelleşti

İrlanda'da bir okulun dışında yaşanan bıçaklama olayında 5 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı

Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi

Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı

İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet