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Dünya

İrlanda, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahillik" bildiriminde bulundu

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İrlanda'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptığını duyurdu.

Selman Aksünger  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
İrlanda, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahillik" bildiriminde bulundu

Lahey

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya, İrlanda da katılma bildiriminde bulundu.

İrlanda, müdahillik bildiriminin gerekçesinin "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak, bu davayla ilgili hükümlerin yorumuna ilişkin görüşlerini sunmak istemesi" olduğunu kaydetti.

İrlanda, UAD'ye sunduğu görüşünde, soykırım suçunun failinin, suçun maddi unsurlarından herhangi birini işlerken amacının doğrudan soykırım olması gerekmediğini vurgulayarak "Failin amacından bağımsız olarak, gerçekleştirdiği eylemlerin doğal ve muhtemel sonucunun, (Soykırım Sözleşmesi kapsamında) korunan grubu tamamen veya kısmen yok edeceğini bilmesi veya bilmesi gerektiği durumlarda da suç gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

İrlanda, Soykırım Sözleşmesi’nin hazırlık sürecine atıfta bulunarak, "kasıt" teriminin failin amacıyla sınırlı olmadığını, öngörülebilir sonuçların bilgisini de kapsadığını belirtti.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, İrlanda'nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

İrlanda, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili, Maldivler ve Bolivya’nın ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 11. ülke oldu.

Türkiye, davaya müdahillik bildirimini 7 Ağustos 2024'te Divan Yazmanlığına sunmuştu.

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