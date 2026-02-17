Dolar
43.73
Euro
51.75
Altın
4,881.56
ETH/USDT
1,994.10
BTC/USDT
68,119.00
BIST 100
14,326.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
logo
Dünya

İrlanda, Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve sosyal medya platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı.

Behlül Çetinkaya  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İrlanda, Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı

Londra

DPC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, X'e karşı, Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile İrlanda Veri Koruma Yasası'nın kişisel verileri koruma, teknik özellikler ve riskleri azaltma konularındaki bazı maddelerini ihlal suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grok'un yapay zeka kullanarak çocuklar da dahil kullanıcıların rızası dışında cinsel ve özel görüntülerini üretme, zararlı içerik üretme, kişisel verileri kullanma gibi ihlaller yapıp yapmadığının soruşturulacağı kaydedilen açıklamada, X'in dün inceleme hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, X'in uygulamada hukuka uygunluk, tasarım yoluyla ya da varsayılan ayarlarla verileri koruma, gerekli veri koruma etki analizi yapma zorunluluğu gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin inceleneceği aktarıldı.

DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haftalar önce, X kullanıcılarının Grok'a komut girerek çocuklar da dahil gerçek insanların görüntülerini cinsel içerikli görüntüye çevirdiği haberlerinin medyada yer almaya başlamasıyla X'le temasa geçtik. X'in AB genelindeki baş denetleyici otoritesi konumundaki DPC, bu konularda şirketin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygunluğunu inceleyecek geniş çaplı bir soruşturma başlattı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında önemli katkılar sağlıyor
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar
Bakan Kurum: Yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşerim kalmayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İrlanda, Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı

İrlanda, Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı

İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak

Fransa'da jandarma ABD merkezli X şirketinin Paris'teki ofislerinde arama yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet