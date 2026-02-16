Dolar
43.70
Euro
51.83
Altın
4,995.71
ETH/USDT
1,967.30
BTC/USDT
67,893.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak

İngiltere Başbakanı Starmer, var olan düzenlemelerin çocukları internetin zararlı etkilerinden korumadığını belirterek, kısa süre içinde 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama konusunda gerekli adımı atacaklarını belirtti.

Behlül Çetinkaya  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak

Londra

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'de var olan düzenlemelerin çocukları internetin zararlı etkilerinden korumadığını belirterek, kısa süre içinde 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama konusunda gerekli adımı atacaklarını belirtti.

Starmer, Londra'daki bir toplum merkezinde katıldığı etkinlikte 16 yaş altı için sosyal medya yasağı ya da kısıtlama uygulama planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hızlı şekilde bu konuda bir düzenleme yapıp yürürlüğe koyma niyetinde olduğunu anlatan Starmer, yapay zeka sohbet robotlarının da çocuklar için çok sayıda risk barındırdığını ve buna karşı da adım atacaklarını kaydetti.

Starmer, yasağın, sorunun çözümünde ele alınacak ihtimallerden biri olduğuna vurgu yaparak, "Üç aydır süren danışma sürecinde elde edilen kanıtlara göre karar vereceğiz." dedi.

Başbakan Starmer, yasaklama veya yasaklamama yönünde güçlü argümanlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazıları 16 yaş altı herkese sosyal medya yasağı uygulanması gerektiğini söylüyor. Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) gibi çocukları koruma konusunda çalışan paydaşlar ise hayır diyor. Bu durumun çocukları daha karanlık köşelere iteceğini söylüyor." diye konuştu.

Çocukların sosyal medyayı faydalı amaçlar için kullandığını da belirten Starmer, "Yıllar değil, aylar içinde harekete geçmek için yetki aldık. Sadece yaş sorununa değil, aynı zamanda otomatik kaydırma özelliğine sahip, sürekli olarak ekrana yapışmanıza ve kaydırmayı asla durduramamanıza neden olan cihazlar ve uygulamalar konusunda da çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ailelerin de yasak konusunda endişeli olmadığını ve var olan düzenlemelerin yeterli olmadığına işaret etti.

"Bir şeyleri olduğu gibi bırakamayız." diyen Starmer, bu düzenlemelerin çocukları koruyamadığının altını çizdi.

İngiltere hükümeti, benzeri bir yasağı uygulamaya koyan Avustralya'nın uygulama sürecinde elde ettiği verileri de kullanarak sosyal medya kullanımında kısıtlama ya da yasak koyma yoluna gitmeyi amaçlıyor.

Hükümet daha önce de kadın ve çocukların görüntülerini rıza dışı şekilde uygunsuz içeriklere dönüştüren ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a karşı inceleme başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten İsrail'in Batı Şeria'daki arazi tesciline ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak

İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak

Otizmli İngiliz çocuk Joshua’nın nefret karşıtı kek yolculuğunda hedef Türk camilerini ziyaret etmek

İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı

Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Londra'nın ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü kez ramazan için süslendi

Londra'nın ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü kez ramazan için süslendi
Gazze'ye saldıran İsrail ordusunda en çok vatandaşı bulunan ülkelerin başında ABD yer aldı

Gazze'ye saldıran İsrail ordusunda en çok vatandaşı bulunan ülkelerin başında ABD yer aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet