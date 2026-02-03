Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
logo
Dünya, Teknoloji

Fransa'da jandarma ABD merkezli X şirketinin Paris'teki ofislerinde arama yaptı

Fransa’da jandarmanın, ABD merkezli X şirketinin başkent Paris’teki ofislerinde arama yaptığı bildirildi.

Esra Taşkın  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Fransa'da jandarma ABD merkezli X şirketinin Paris'teki ofislerinde arama yaptı

Paris

Paris Savcılığının X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, savcılık talimatıyla jandarmanın siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte şirketin Fransa’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu aramanın, Ocak 2025’te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Paris Savcılığı ayrıca, X şirketinin sosyal medya platformunu "terk ettiğini" duyurdu.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapıldı.

Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino ve X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırdı.

Savcılık, X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un Yahudi soykırımını inkar eden ve deepfake içerik yaymasının ardından platformun işleyişi hakkında yapılan farklı suç duyurularının ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirtti.

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, X platformuyla ilgili suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı, soruşturma başlatmıştı.

Bothorel, platformda yer alan algoritmalardaki değişiklikler ve Musk tarafından satın alınmasının ardından yapılan müdahaleler nedeniyle endişesini belirtmişti.

Bakan Işıkhan, "Sağlık Politikaları ve Finansmanı İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım
Çukurova'dan ilham alan Togg'un "Seyhan" rengi Adana'da sergilendi
"ASSAN Group" soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
