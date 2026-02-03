Fransa'da jandarma ABD merkezli X şirketinin Paris'teki ofislerinde arama yaptı

Paris
Paris Savcılığının X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, savcılık talimatıyla jandarmanın siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte şirketin Fransa’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.
Söz konusu aramanın, Ocak 2025’te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Paris Savcılığı ayrıca, X şirketinin sosyal medya platformunu "terk ettiğini" duyurdu.
Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapıldı.
Fransa’da Paris Savcılığı, ABD merkezli X şirketinin ofisindeki arama sonrası Elon Musk’ı ifade vermeye çağırdı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 3, 2026
▪️ Arama, Paris Savcılığının talimatıyla jandarmanın siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte gerçekleştirildi
▪️ Söz konusu arama, Ocak 2025’te başlatılan… pic.twitter.com/KnFCHzBV4Z
Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino ve X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırdı.
Savcılık, X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un Yahudi soykırımını inkar eden ve deepfake içerik yaymasının ardından platformun işleyişi hakkında yapılan farklı suç duyurularının ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirtti.
Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, X platformuyla ilgili suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı, soruşturma başlatmıştı.
Bothorel, platformda yer alan algoritmalardaki değişiklikler ve Musk tarafından satın alınmasının ardından yapılan müdahaleler nedeniyle endişesini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.