Dünya

Fransa'nın Mios kentinde hortum yaklaşık 200 eve zarar verdi

Fransa'nın Gironde vilayetine bağlı Mios kentinde oluşan hortumun yaklaşık 200 eve zarar verdiği belirtildi.

Esra Taşkın  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Fransa'nın Mios kentinde hortum yaklaşık 200 eve zarar verdi

Paris

ICI Gironde medyasının haberine göre, Mios’ta oluşan hortum kentte hasara yol açtı.

Hortum nedeniyle yaklaşık 200 ev zarar görürken, bazı meskenlerin çatıları uçtu, bahçe duvarları yıkıldı ve ağaçlar kökünden söküldü.

Olay yerine 150 itfaiyeci intikal ederken, şu ana kadar herhangi bir yaralı tespit edilmedi.

Mios Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenenleri ağırlamak için bir merkez açtı.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağaçların bir yolun üzerine devrilmesi, bir evin bahçesindeki sandalyelerin devrilmesi ve farklı cisimlerin havada uçuşması yer aldı.

