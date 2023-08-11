Dolar
27.05
Euro
29.62
Altın
1,913.35
ETH/USDT
1,843.00
BTC/USDT
29,351.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İranlı yetkiliden, İsrail sınırında "İsrail'in varlığına son verilmeli" açıklaması

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Marun el-Ras köyünü ziyaret eden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, "İsrail'in varlığına son verilmeli." dedi.

İdiris Okuduci  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
İranlı yetkiliden, İsrail sınırında "İsrail'in varlığına son verilmeli" açıklaması

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Celalzade, Lübnan temasları kapsamında beraberindeki heyetle ülkenin güneyinde Filistin-İsrail sınırında yer alan Marun el-Ras köyündeki İran Bahçesi'ni ziyaret etti.

Celalzade, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin İsrail hakkındaki bir sözüne atıfta bulunarak, "İsrail'in varlığına son verilmelidir. İmam Hamaney de Siyonist oluşumun 25 yıldan daha fazla sürmeyeceğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin Lübnan'ı ve Hizbullah'ı desteklemeye devam edeceğini yineledi.

Hizbullah milletvekilinden, uzattığı "yardım eli için" İran'a teşekkür

Öte yandan İsrail sınırındaki köyde İran heyetini karşılayanlar arasında bulunan Lübnan Meclisindeki Hizbullah Milletvekili Hasan Faddallah, yıllardır Lübnan halkına sunduğu yardımlardan ötürü İran'a teşekkür etti.

İran'dan Lübnan'a uzanan yardım eline işaret eden Faddallah, "Özellikle ABD'nin yaptırımları üzerinden, Lübnan'a gelen oksijeni ve tüm yardımları kesmek isteyen taraflar var." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Celalzade, dün başkent Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Filistinli siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı
Emine Erdoğan'dan "deniz kaplumbağası" paylaşımı
Meteorolojiden "sıcak hava dalgası" uyarısı
‘İyi ki varsın Eren’ adı Türkiye’ye neler kazandırdı?

Benzer haberler

İranlı yetkiliden, İsrail sınırında "İsrail'in varlığına son verilmeli" açıklaması

İranlı yetkiliden, İsrail sınırında "İsrail'in varlığına son verilmeli" açıklaması

Lübnan devlet televizyonu bütçe yetersizliğinden yayınını durdurdu

İsrail, Etiyopya’da çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 vatandaşını tahliye etti

ABD'den Lübnan'ın eski merkez bankası başkanına yaptırım

ABD'den Lübnan'ın eski merkez bankası başkanına yaptırım
Yahudi yerleşimci şiddetinin mağduru Filistinliler, İsrail yargısının adaletine inanmıyor

Yahudi yerleşimci şiddetinin mağduru Filistinliler, İsrail yargısının adaletine inanmıyor
WSJ: ABD ve Suudi Arabistan, İsrail ile olası normalleşme anlaşmasının ana hatlarını belirledi

WSJ: ABD ve Suudi Arabistan, İsrail ile olası normalleşme anlaşmasının ana hatlarını belirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet