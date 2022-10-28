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Dünya

İran'ın Zahidan kentindeki gösteriler sırasında 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen protestolar sırasında 2 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 28.10.2022
İran'ın Zahidan kentindeki gösteriler sırasında 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından gösteriler düzenlendi.

Gösteriler barışçıl şekilde sona erdiği sırada yüzleri maskeli bir grubun Tevhid Meydanı'nda toplandığı ve ülke yönetimine karşı sloganlar attığı ifade edildi.

Haberde, göstericilerin lastikler yakarak yolları kapattığı ve caddelerdeki arabalara zarar verdiği aktarıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin müdahalesi ve göstericilerle çatışmaları görülüyor. Bazı görüntülerde ise silah sesleri duyuluyor.

Sistan ve Beluçistan Güvenlik Konseyinin olaylarla ilgili açıklamasında, "Zahidan cuma imamının uyarılarına rağmen ne yazık ki bazı fırsatçı kişiler kaos ve güvensizlik yaratmak için çevredeki sokaklarda toplandı. Bu arada kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucunda çok sayıda vatandaş ve güvenlik görevlisi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu biri çocuk en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Bir ay önceki "Kanlı Cuma" olayları

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, silahlı grupların cami yakınlarındaki polis karakoluna saldırdığını ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını açıklamıştı.

Zahidan kenti cuma imamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, olayda emniyet güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını ifade etmiş ve yetkililere olayı ciddi şekilde soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Son olarak Sistan ve Beluçistan Güvenlik Konseyi, olaylarda kusuru olduğu gerekçesiyle kentin Emniyet Müdürü ve göstericilere ateş açılan karakolun amirinin dün görevden alındığını duyurmuştu.

Eyaletin Güvenlik Konseyi, kentteki olaylar sırasında bugüne kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Beluç aktivistler ise ölü sayısının yaklaşık 100 olduğunu öne sürmüştü.

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