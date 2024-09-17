Dolar
34.09
Euro
37.97
Altın
2,575.06
ETH/USDT
2,348.90
BTC/USDT
60,299.00
BIST 100
9,763.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran'ın yarı resmi ajansı Fars: Lübnan’daki patlamalarda İran Büyükelçisi de yaralandı

Lübnan’da birçok çağrı cihazının patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
İran'ın yarı resmi ajansı Fars: Lübnan’daki patlamalarda İran Büyükelçisi de yaralandı

Tahran

İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Lübnan'da çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı.

Söz konusu kaynak, "Mucteba Emani, hafif yaralandı ve şu anda hastanede gözlem altında." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı da İranlı Büyükelçi'nin yaralandığına ilişkin doğrulanmamış haberler olduğuna dair bilgi verdi.

Söz konusu iddiayla ilgili henüz İran'dan resmi açıklama gelmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip
SGK: Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin yakınları daha önce vesayet davası açmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti

Benzer haberler

İran'ın yarı resmi ajansı Fars: Lübnan’daki patlamalarda İran Büyükelçisi de yaralandı

İran'ın yarı resmi ajansı Fars: Lübnan’daki patlamalarda İran Büyükelçisi de yaralandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir

İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki gösterdi

Rusya: Ukrayna'nın saldırmasına izin verilmesi halinde askeri yanıt vereceğiz

Rusya: Ukrayna'nın saldırmasına izin verilmesi halinde askeri yanıt vereceğiz
Trump, Kuzey Kore ve İran ile ilgili "çoğu sorunu" telefonla çözebileceğine inanıyor

Trump, Kuzey Kore ve İran ile ilgili "çoğu sorunu" telefonla çözebileceğine inanıyor
AB’den İran’a yeni yaptırım sinyali

AB’den İran’a yeni yaptırım sinyali
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet