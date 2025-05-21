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Dünya

İran Meclisi, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Ocak'ta imzaladığı anlaşma, askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda kapsamlı işbirliklerini kapsıyor.

Ahmet Dursun  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
İran Meclisi, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

Tahran

İran Meclisi, Rusya ile "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nı onayladı.

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İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Rusya ile İran arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma Meclis'te kabul edildi.

Anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda kapsamlı işbirliklerini kapsıyor.

Rusya ile İran, stratejik ve ticari alanda işbirliğini öngören uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşması için 2021'den bu yana çalışma yürütüyordu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi de anlaşmayı onaylamıştı.

İran, Mart 2021'de benzer bir anlaşmayı Çin ile imzalamıştı.

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