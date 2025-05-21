İsveç'te cami kundaklayan zanlı tutuklandı
İsveç'te Uddevalla Kültür Merkezine ait camiyi kundaklayan zanlı, "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı.
Stockholm
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 28 Mart gecesi Uddevalla şehrindeki Kültür Merkezi'ne bağlı camide yangın çıktıktan 3 gün sonra polis tarafından yakalanan 20 yaşındaki Norveç vatandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Savcı Marie Andersson, zanlı hakkında "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle iddianame hazırladığını duyurdu.
Zanlının Nazi hayranı olduğu belirtilirken Andersson, "Şüphelinin cep telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.