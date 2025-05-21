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Dünya

İsveç'te cami kundaklayan zanlı tutuklandı

İsveç'te Uddevalla Kültür Merkezine ait camiyi kundaklayan zanlı, "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı.

Atila Altuntaş  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
İsveç'te cami kundaklayan zanlı tutuklandı

Stockholm

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 28 Mart gecesi Uddevalla şehrindeki Kültür Merkezi'ne bağlı camide yangın çıktıktan 3 gün sonra polis tarafından yakalanan 20 yaşındaki Norveç vatandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Savcı Marie Andersson, zanlı hakkında "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle iddianame hazırladığını duyurdu.

Zanlının Nazi hayranı olduğu belirtilirken Andersson, "Şüphelinin cep telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

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