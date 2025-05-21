AİHM, Yunanistan'da kötü koşullarda tutulan 45 refakatsiz çocuk için ihtiyati tedbir kararı aldı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki kapalı göçmen kampında kötü koşullarda tutulan 45 refakatsiz çocuk için acil müdahale niteliğinde ihtiyati tedbir kararı aldı.
Gümülcine
Yunan basınında yer alan haberlere göre, çocukların uzun süreli gözaltı, yetersiz beslenme, hijyen eksikliği ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldıkları tespit edildi.
AİHM kararında, çocukların mevcut tutulma koşullarının insan onuruna aykırı olduğu vurgulandı.
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Bazı çocukların 189 güne kadar gözaltında kaldığı, yasal sürenin ise 25 günü geçmemesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.
Mahkeme, çocukların temel ihtiyaçların sağlanmasını ve hızla daha uygun barınma merkezlerine nakledilmelerini istedi.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), nisan ayında yayımladığı açıklamada, kampta bulunan bazı bebek ve küçük çocuklarda yetersiz beslenme vakaları tespit edildiğini duyurmuş, bu durumun acil tıbbi müdahale gerektirdiğini ve adadaki pediatrik sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirtmişti.
MSF ayrıca, 2021 yılından bu yana ilk kez 6 yaşından küçük çocuklarda bu denli ciddi beslenme sorunları yaşandığına dikkati çekmişti.