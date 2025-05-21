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Dünya

İran: ABD ile bir sonraki tur görüşmelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
İran: ABD ile bir sonraki tur görüşmelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz

Tahran

Erakçi, geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenen anma töreni sonrasında basına yaptığı açıklamada, ABD'nin aşırı taleplerinin müzakerelerin ilerlemesine engel teşkil ettiğini belirtti.

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İran'ın müzakerelerdeki tutumunun net olduğunu kaydeden Erakçi, "Bizim tutumumuz tamamen açıktır. Anlaşma olsun ya da olmasın (uranyum) zenginleştirme devam edecek. İran'ın barışçıl programı konusunda şeffaflığa razı olurlarsa biz hazırız ancak bunun karşılığında nükleer programımızla ilgili iddialar nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor." dedi.

Erakçi, müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağına ilişkin soruya ise, "Bir sonraki tur müzakerelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz. Masada aşırılıklara karşı koyarız ancak diplomasiyi asla terk etmeyiz. O tarihte ve o yerde faydalı ve yararlı müzakerelerin yapılıp yapılamayacağını hala değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 18 Mayıs'ta ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme, Trump yönetiminin çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de buna yanıt olarak açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini, ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

Şu ana kadar Umman aracılığında dört tur görüşme gerçekleştiren tarafların bir sonraki tur görüşmeleri Avrupa'da yapacağı kaydediliyor.

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