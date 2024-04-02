İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında 7 İranlının yanı sıra 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Şam’daki diplomatik misyonuna İsrail tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda ikisi general rütbesinde 7 İranlı "askeri danışman" ve 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 13 olduğu belirtildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıyı kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısını kınadı.
BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Diplomatik ve konsolosluk tesislerinin dokunulmaz olduğunun altını çizen Guterres, aynı zamanda uluslararası hukuk uyarınca diplomatik personelin de korunması gerektiğini kaydetti.
Guterres, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine uyma zorunluluğunu hatırlatarak, sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırıların önlenmesi gerektiğini ifade etti.
Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Guterres, küçük bir yanlış hesaplamanın halihazırda istikrarsız bölgede çok daha büyük çatışmaya yol açabileceği, Suriye, Lübnan ve Filistin dahil tüm Orta Doğu'da zor durumda olan sivillere çok daha fazla zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu.
Guterres, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısını kınadı.
İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması
İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.
İran yönetimi misillemede bulunacağını açıklarken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
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