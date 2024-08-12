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Dünya

İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı getirildi

İran'ın olası misillemesinden dolayı İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli personelin yurt dışına çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Ankara

İsrail basınında yer alan haberlere göre, yapılan durum değerlendirmesinin ardından söz konusu karar alındı.

Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı kararının, İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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