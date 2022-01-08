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Dünya

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında ölen İranlıların yakınları 'adalet' istiyor

Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile uçağın düştüğü yerde toplanan aileler, "adalet ve hakikat" sloganları atarak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Muhammet Kurşun   | 08.01.2022
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında ölen İranlıların yakınları 'adalet' istiyor Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Tahran

İran'ın 2020'de yanlışlıkla füzelerle vurarak düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler başkent Tahran'da anıldı.

Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile uçağın düştüğü yerde toplanan yolcu yakınları, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin yakınları "adalet ve hakikat" sloganları atarak olayla ilgili gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını talep etti.

Öte yandan İran devlet televizyonunun haberine göre, Şehit ve Gaziler Vakfının girişimleriyle uçağın düştüğü yere helikopterle gül atıldı.

Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra 30 Aralık 2020'de hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Olayda vatandaşlarını kaybeden Ukrayna, Kanada, İngiltere ve İsveç tarafından sonuncusu dün yapılan birçok ortak açıklamada, kazaya neden olan koşulların tam olarak açıklığa kavuşturulması ve tazminatın İran değil kendileri tarafından kararlaştırılması gerektiği ifade edilmişti.

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