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Dünya

İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden 'geçici olarak' ayrılma çağrısı

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına yüksek riskli bölgelerden uzak durma ve zorunlu haller dışında bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma tavsiyesinde bulundu.

Ahmet Dursun   | 23.02.2022
İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden 'geçici olarak' ayrılma çağrısı

Ankara

İran'ın Kiev Büyükelçiliğinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da yaşayan tüm İran vatandaşlarına yüksek riskli bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, başta öğrenciler olmak üzere Ukrayna'da bulunmaları zaruri olmayan İranlılara da bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısında bulunuldu.

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