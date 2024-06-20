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Dünya

İran'daki bir ankete göre, seçim yarışında Celili öne çıktı, Pezeşkiyan ikinci sırada

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında Said Celili, ikinci sırasında Mesud Pezeşkiyan yer alırken önceki anketlerde birinci çıkan Muhammed Bakır Kalibaf ise üçüncü sırayı aldı.

Ahmet Dursun  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
İran'daki bir ankete göre, seçim yarışında Celili öne çıktı, Pezeşkiyan ikinci sırada

Tahran

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 18-19 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4545 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 26,2'si eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceğini, 19,8'si ise oy tercihini reformistlerin tek adayı Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'dan yana kullanacağını belirtti.

Daha önceki anketlerin bir çoğunda ilk sırada yer alan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ISPA'nın anketinde yüzde 19 oy oranıyla üçüncü oldu.

Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2,6, Ali Rıza Zakani yüzde 2 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0,9'da kaldı.

Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 27,4'ü henüz hangi adayı destekleyeceğine dair karar vermediğini, yüzde 1,6'sı boş oy kullanacağını ve yüzde 0,5'i de oy vermeyi düşündüğü adayın ismini açıklamamak istemediğini söyledi.

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