Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,472.20
BTC/USDT
115,676.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, Avrupa'nın BM yaptırımlarını geri getirme çabalarına karşılık UAEA ile işbirliğini askıya alacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Avrupa ülkelerinin Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirme çabalarına karşılık Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınacağını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
İran, Avrupa'nın BM yaptırımlarını geri getirme çabalarına karşılık UAEA ile işbirliğini askıya alacak

Tahran

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın başkanlığında toplanan Konsey, bölgedeki durumu ve İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele aldı.

2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirme çabalarının da görüşüldüğü toplantıda, İran'ın mevcut koşullardaki politikasının, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için mümkün olduğunca işbirliği yapmak olacağı vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran'ın İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde UAEA ile 9 Eylül'de varılan anlaşmaya işaret edilerek "Dışişleri Bakanlığının, Ajans ile işbirliği yapmasına ve sorunu çözmeye yönelik planlar sunmasına rağmen Avrupa ülkelerinin eylemleri, Ajans ile işbirliğini fiilen askıya alacaktır." ifadelerine yer verildi.

İran'a BM yaptırımlarının getirilmesini sağlayacak "snapback" mekanizması

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu savunmuştu.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde UAEA 9 Eylül'de anlaşmaya vardı. Avrupa ülkeleri tarafından olumlu karşılanan bu adım yeterli görülmemişti.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BMGK kararında yer alan "snapback" mekanizmasının rutin prosedürü doğrultusunda, BMGK'ye sunulan ve İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmemesini öngören bir tasarı dün yapılan oylamayla reddedilmişti.

"Snapback" süreci, yeni karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmaz ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran, Avrupa'nın BM yaptırımlarını geri getirme çabalarına karşılık UAEA ile işbirliğini askıya alacak

İran, Avrupa'nın BM yaptırımlarını geri getirme çabalarına karşılık UAEA ile işbirliğini askıya alacak

İran’a BM yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayacak süreçte son dönemece girildi

BM Güvenlik Konseyi, İran'a "snapback" yaptırımların geri getirilmesinin önünü açtı

Turcorn 100 Programı Partner İş Birliği Protokolü imzalandı

Turcorn 100 Programı Partner İş Birliği Protokolü imzalandı
Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak

Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı

UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet