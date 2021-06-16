Euro
10.34
Dolar
8.52
BIST 100
1,442.56
Altın
1,861.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da reformist siyasetçi Mihralizade cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi

Mustafa Melih Ahıshalı   | 16.06.2021
İran'da reformist siyasetçi Mihralizade cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi

İstanbul

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade, cumhurbaşkanlığı seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mihralizade, 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğine dair mektubunu İçişleri Bakanlığına sundu.

Mihralizade'nin reformistlere yakınlığıyla bilinen diğer aday Abdunnasır Himmeti lehine çekildiği öne sürülüyor.

Seçimlere eski İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar; Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani'nin katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kademeli normalleşmede yeni dönem: Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
New York’ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İran'da reformist siyasetçi Mihralizade cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi

İran'da reformist siyasetçi Mihralizade cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildi

İran yüzde 60 oranında 6,5 kilogram uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı

İran düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili kendi belirlediği tazminatı ödeyecek

İran'da Sünni alim İsmailzehi'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar aday Reisi'ye destek

İran'da Sünni alim İsmailzehi'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar aday Reisi'ye destek
Zarif'ten İsrail'deki iktidar değişikliği için 'saldırganlık üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceği yorumu'

Zarif'ten İsrail'deki iktidar değişikliği için 'saldırganlık üzerine kurulan yapının uzun sürmeyeceği yorumu'
İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük

İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük