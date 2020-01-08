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Dünya

İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Ahmet Dursun   | 08.01.2020
İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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