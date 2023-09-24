İran'da kum fırtınası nedeniyle 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde 2 bin 107 kişi kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu.
İstanbul
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Muhibbi, "Sistan-Beluçistan'ın kuzeyindeki Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum ve toz fırtınası nedeniyle son 5 günde 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu ve 136 kişi tedavi altında." dedi.
Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari, 20 Eylül Çarşamba günü, havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 800 metreye, Zehek'te 500 metreye kadar düştüğünü söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.