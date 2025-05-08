Tahran Türk Okulu'ndaki öğrenciler hazırladıkları bilim projelerini sergiledi
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki Türk Okulu'nda düzenlenen "Bilim Şenliği" etkinliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan bilim konulu projeler sergilendi.
Tahran
Büyükelçilik yerleşkesindeki Tahran Türk Okulu'nun bahçesinde düzenlenen Bilim Şenliği'ne öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ve büyükelçilik personeli de katıldı.
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Büyükelçi Kırlangıç'ın açılışını yaptığı etkinlik kapsamında Türk Okulu öğrencileri, bahçede kurulan stantlarda öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları Tesla Bobini, Uçan Saksı, Gauss Rampası, Hologram Projektörü, Hava Nemlendirici gibi 13 bilimsel projeyi sergiledi.
Açılışın ardından öğrencilerin yer aldığı proje stantlarını tek tek inceleyen Büyükelçi Kırlangıç, hazırladıkları projeleri için öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik etti.
Bu yıl ikincisini düzenledikleri Bilim Şenliği etkinliğine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Tahran Türk Okulu Müdürü Abdullah Çubuk, "Bildiğiniz gibi dünya bilim çağı, biz de öğrencilerimize bu çağı aya uydurmaları için yıl boyunca bir çalışma yaptık. Aynı şekilde okulumuzdaki öğrencilerimize bunu kazandırmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bilimsiz olmuyor artık dünya, artık her şekilde bilim dünyası niteliğinde. Biz de öğrencilerimizi bu yolda eğitmek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.
Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği devam ettirerek geleneksel bir hale getirmek istediklerini söyleyen Çubuk, desteği nedeniyle Büyükelçi Kırlangıç'a öğrencilere, öğretmenlere ve şenliğe katılan tüm velilere teşekkür etti.
Herhangi bir ampulün temassız şekilde çalışmasına odaklanan "Tesla Bobini" adlı projesini hazırlayan yedinci sınıf öğrencisi Elanur Toprak da projenin 1891 yılında Nikola Tesla tarafından geliştirildiğini anlatarak, "Tesla bobini aslında bizim hayatımızda hiç bilmesek bile çok işimize yarayan ve çok kullandığımız bir şey. Mesela kablosuz kulaklıklarda, telefon şarj cihazlarında, röntgen cihazlarında, elektromanyetik test cihazlarında kullanılıyor." şeklinde konuştu.
Projenin nasıl çalıştığını anlatan Toprak, "Ampulü tesla bobininin ucuna yaklaştırdığımızda temassız bir şekilde yanıyor. Bunu da yüksek voltaj sağlıyor. Eğer bobin boyu artarsa bu daha da yüksek voltaj ürettiği için daha güçlü bir şekilde ışık ortaya çıkabilir. Burada sergilediğimiz ise mini bir tesla bobinidir." ifadelerini kullandı.
"Gauss Rampası" adlı projesini sergileyen altıncı sınıf öğrencisi Mehmet Yaşar Bolat ise projenin amacının mıknatıslar kullanarak çelik bilyeleri hareket ettirmek olduğunu söyledi.
Projenin savunma sanayisinde kullanıldığını anlatan Bolat, "Bu projeyi geliştirmek için de daha hızlı rampa ve daha güçlü mıknatıslar kullanılabilir." dedi.